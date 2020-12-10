У четвер 10 грудня у Києві спостерігаються затори. Трафік обмежений на багатьох вулицях столиці. Важко проїхати майже на всіх напрямках з Лівого берега.

На Правому березі рух обмежений у традиційних місцях. Про це свідчать дані Google Maps. Читайте також У Києві 10 грудня буде небезпечно на дорогах: КМДА дала поради водіям та пішоходам Зранку 10 грудня спостерігаються затори на таких відрізках дороги у столиці: Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності та міст Патона;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Проспект Шухевича;

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Проспект Героїв Сталінграду;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Степана Бандери;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка). Де у Києві 10 грудня затори / Скриншот Google Maps