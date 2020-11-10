Вівторок у Києві розпочався із заторів. 10 листопада на всіх напрямках з Лівого берегу рух обмежений. Від метро Позняки до Південного моста спостерігається величезний затор.

На самому мосту відбувається ремонт. Про це свідчать дані Google Maps. Зранку 10 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги: Проспект Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);

Дарницьке шосе;

Проспект Соборності;

Броварський проспект та проспект Визволителів (метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");

Проспект Шухевича (Північний міст);

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Голосіївський проспект (метро "Голосіївська" та метро "Іподром");

Проспект Перемоги;

Вулиця Борщагівська;

Проспект Степана Бандери. Де у Києві 10 листопада затори / Скриншот Google Maps На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада.