Затори у Києві 11 листопада
День у Києві розпочався із заторів. 11 листопада майже на всіх напрямках з Лівого берегу рух обмежений. Оперативно про київські затори – на 24 каналі.
На Правому березі спостерігаються затори в традиційних місцях. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 11 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект та проспект Визволителів (метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");
- Проспект Степана Бандери;
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Перемоги;
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна (Софіївська Борщагівка);
- Голосіївський проспект (метро "Голосіївська" та метро "Іподром").
Де у Києві 11 листопада затори / Скриншот Google Maps
На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада 2020 року.
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