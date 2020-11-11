День у Києві розпочався із заторів. 11 листопада майже на всіх напрямках з Лівого берегу рух обмежений. Оперативно про київські затори – на 24 каналі.

На Правому березі спостерігаються затори в традиційних місцях. Про це свідчать дані Google Maps. Читайте також На Троєщині у Києві комунальники намалювали "зебру" навколо калюжі: фото Зранку 11 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги: Проспект Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);

Дарницьке шосе;

Проспект Соборності;

Броварський проспект та проспект Визволителів (метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");

Проспект Степана Бандери;

Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Перемоги;

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна (Софіївська Борщагівка);

Голосіївський проспект (метро "Голосіївська" та метро "Іподром"). Де у Києві 11 листопада затори / Скриншот Google Maps На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада 2020 року.