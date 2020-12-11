Затори у Києві 11 грудня
Останній день робочого тижня 11 грудня Київ паралізували затори, а до вже звичних проблем на дорогах додалися примхи природи. На яких ділянках дороги рух обмежений читайте детально в статті.
Затори спостерігаються в традиційних місцях. Рух з Лівого берега обмежений, але не так, як в інші дні. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 11 грудня спостерігаються затори на таких відрізках дороги у столиці:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).
Де у Києві 11 грудня затори / Скриншот Google Maps
- Станом на вечір, 10 грудня, з моменту погіршення ситуації на дорогах, через негоду, у Києві сталося 127 аварій. На щастя, жодної смертельної.
- Від початку руху на усіх маршрутах громадського транспорту введено оперативне положення – курсування з відхиленням від графіка руху – у зв'язку з складними погодними умовами.
- Зима нагадала, що вона вже тут, а непрохідна ожеледиця накрила вулиці. Це створило масу епічних ситуацій: деякі вулиці стали непрохідними й люди буквально котилися по тротуарах, а на дорогах можна було побачити маршрутки, що дрифтують.
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