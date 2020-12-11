Останній день робочого тижня 11 грудня Київ паралізували затори, а до вже звичних проблем на дорогах додалися примхи природи. На яких ділянках дороги рух обмежений читайте детально в статті.

Затори спостерігаються в традиційних місцях. Рух з Лівого берега обмежений, але не так, як в інші дні. Про це свідчать дані Google Maps.

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Зранку 11 грудня спостерігаються затори на таких відрізках дороги у столиці:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).

Де у Києві 11 грудня затори / Скриншот Google Maps