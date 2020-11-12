Четвер у Києві розпочався із заторів. 12 листопада на всіх напрямках з Лівого берегу рух обмежений. Оперативно про київські затори – на 24 каналі.

На Правому березі столиці спостерігаються затори в традиційних місцях. Про це свідчать дані Google Maps.

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Зранку 12 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:

Проспект Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);

Дарницьке шосе;

Проспект Соборності;

Броварський проспект та проспект Визволителів (метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");

Проспект Шухевича (Північний міст);

Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Перемоги;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Голосіївський проспект (метро "Голосіївська" та метро "Іподром").

Де у Києві 12листопада затори / Скриншот Google Maps

На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада 2020 року.

За останню добу у Києві сталось 105 ДТП. 4 людини постраждали. Один, на жаль, загинув.