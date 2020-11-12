Затори у Києві 12 листопада
Четвер у Києві розпочався із заторів. 12 листопада на всіх напрямках з Лівого берегу рух обмежений. Оперативно про київські затори – на 24 каналі.
На Правому березі столиці спостерігаються затори в традиційних місцях. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 12 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект та проспект Визволителів (метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");
- Проспект Шухевича (Північний міст);
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Перемоги;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Голосіївський проспект (метро "Голосіївська" та метро "Іподром").
Де у Києві 12листопада затори / Скриншот Google Maps
На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада 2020 року.
За останню добу у Києві сталось 105 ДТП. 4 людини постраждали. Один, на жаль, загинув.
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