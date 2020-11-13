У п'ятницю 13 листопада у Києві як завжди спостерігаються затори. Оперативно про ситуацію на дорогах – на 24 каналі.

На Лівому березі зранку важко проїхати лише на проспекті Бажана та в районі станції метро "Лівобережна", на Правому березі столиці спостерігаються затори в традиційних місцях. Про це свідчать дані Google Maps.

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Зранку 13 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:

Проспект Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);

Броварський проспект та проспект Визволителів (метро "Лівобережна");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");

Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Вулиця Борщагівська;

Район метро "Лук'янівська"

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Голосіївський проспект (метро "Голосіївська" та метро "Іподром").

Де у Києві 13 листопада затори / Скриншот Google Maps

На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада 2020 року.

Від початку 2020 року у Києві досліджували затори на дорогах. Згідно з даними фахівців, Київ може посісти друге місце в Європі за заторами й орієнтовно опинитися на сьомому місці у світі.