Затори у Києві 13 листопада
У п'ятницю 13 листопада у Києві як завжди спостерігаються затори. Оперативно про ситуацію на дорогах – на 24 каналі.
На Лівому березі зранку важко проїхати лише на проспекті Бажана та в районі станції метро "Лівобережна", на Правому березі столиці спостерігаються затори в традиційних місцях. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 13 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);
- Броварський проспект та проспект Визволителів (метро "Лівобережна");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Борщагівська;
- Район метро "Лук'янівська"
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Голосіївський проспект (метро "Голосіївська" та метро "Іподром").
Де у Києві 13 листопада затори / Скриншот Google Maps
На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада 2020 року.
Від початку 2020 року у Києві досліджували затори на дорогах. Згідно з даними фахівців, Київ може посісти друге місце в Європі за заторами й орієнтовно опинитися на сьомому місці у світі.
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