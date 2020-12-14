Новий тиждень у Києві розпочався з традиційного явища – заторів на дорогах. У понеділок 14 грудня вони спостерігаються на всіх напрямках з Лівого берега.

На Правому теж рух обмежений на багатьох вулицях. Про це свідчать дані Google Maps.

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Зранку 14 грудня спостерігаються затори на таких відрізках дороги у столиці:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).

Де у Києві 14 грудня затори / Скриншот Google Maps

У столиці знову ковзанка

У понеділок 14 грудня через негоду на дорогах Києва знову очікується ожеледиця. Також можливий мокрий сніг, льодовий дощ та туман з видимістю 200-500 метрів.

У зв’язку з цим синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Водіїв та пішоходів закликають бути максимально обачними та обережними.