Затори у Києві 14 грудня
Новий тиждень у Києві розпочався з традиційного явища – заторів на дорогах. У понеділок 14 грудня вони спостерігаються на всіх напрямках з Лівого берега.
На Правому теж рух обмежений на багатьох вулицях. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 14 грудня спостерігаються затори на таких відрізках дороги у столиці:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).
Де у Києві 14 грудня затори / Скриншот Google Maps
У столиці знову ковзанка
У понеділок 14 грудня через негоду на дорогах Києва знову очікується ожеледиця. Також можливий мокрий сніг, льодовий дощ та туман з видимістю 200-500 метрів.
У зв’язку з цим синоптики оголосили перший рівень небезпечності – жовтий. Водіїв та пішоходів закликають бути максимально обачними та обережними.
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