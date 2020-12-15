Затори у Києві 15 грудня
Київські дороги у вівторок 15 грудня паралізувало заторами. Величезні корки спостерігаються в традиційних місцях.
Рух обмежений на всіх напрямках з Лівого берега. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 15 грудня спостерігаються затори на таких відрізках дороги у столиці:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).
Де у Києві 15 грудня затори / Скриншот Google Maps
В Київській області краще не сідати за кермо
Поліція попереджує водіїв Київської області про несприятливі погодні умови – подекуди мокрий сніг з дощем.
Правоохоронці наполегливо радять, за можливості, утриматися від подорожей автомобілем.
Якщо все ж необхідно сісти за кермо, дотримуйтесь простих правил:
- Перш за все, безпечна дистанція та швидкісний режим.
- Не варто здійснювати ризикованих маневрів.
- Рухайтеся з увімкненим ближнім світлом фар чи протитуманними ліхтарями.
- Заздалегідь знижуйте швидкість перед поворотами і перехрестями, а також світлофорами та нерегульованими пішохідними переходами.
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