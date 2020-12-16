У Києві в середу 16 грудня на дорогах спостерігаються традиційні затори. Проїхати важко на багатьох центральних вулицях.

Трафік обмежений на Лівому березі та у центрі столиці. Про це свідчать дані Google Maps. Читайте також Момент падіння опор освітлення на Шулявському шляхопроводі зняли камери: відео Зранку 16 грудня спостерігаються затори на таких відрізках дороги у столиці: Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка). Де у Києві 16 грудня затори / Скриншот Google Maps