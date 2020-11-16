Робочий тиждень почався із заторів на дорогах Києва. У понеділок 16 листопада після завершення карантину вихідного дня вони спостерігаються у традиційних місцях.

На Лівому березі рух обмежений на всіх напрямках. Про це свідчать дані Google Maps.

Читайте також Порушення карантину вихідного дня: у Києві закрили два популярні заклади

Зранку 16 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:

Проспект Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);

Дарницьке шосе;

Проспект Соборності;

Броварський проспект та проспект Визволителів (метро "Лівобережна");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича;

Голосіївський проспект (метро "Голосіївська" та метро "Іподром")

Наддніпрянське шосе;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Вулиця Борщагівська;

Район метро "Лук'янівська"

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).

Де у Києві 16 листопада затори / Скриншот Google Maps

На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада 2020 року.

Від початку 2020 року у Києві досліджували затори на дорогах. Згідно з даними фахівців, Київ претендує на друге місце в Європі за заторами й орієнтовно опинитися на сьомому місці у світі.

За останню добу в столиці сталось 45 ДТП. На щастя, ніхто не постраждав.