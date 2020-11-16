Затори у Києві 16 листопада
Робочий тиждень почався із заторів на дорогах Києва. У понеділок 16 листопада після завершення карантину вихідного дня вони спостерігаються у традиційних місцях.
На Лівому березі рух обмежений на всіх напрямках. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 16 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект та проспект Визволителів (метро "Лівобережна");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича;
- Голосіївський проспект (метро "Голосіївська" та метро "Іподром")
- Наддніпрянське шосе;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Борщагівська;
- Район метро "Лук'янівська"
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).
Де у Києві 16 листопада затори / Скриншот Google Maps
На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада 2020 року.
Від початку 2020 року у Києві досліджували затори на дорогах. Згідно з даними фахівців, Київ претендує на друге місце в Європі за заторами й орієнтовно опинитися на сьомому місці у світі.
За останню добу в столиці сталось 45 ДТП. На щастя, ніхто не постраждав.
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