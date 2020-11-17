У вівторок 17 листопада на дорогах Києва спостерігаються затори - на Лівому березі проїзд обмежений на проспекті Бажана та на проспекті Соборності. Крім того, через протести перекритий центр столиці.

На Правому березі рух обмежений у традиційних місцях. Про це свідчать дані Google Maps.

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Зранку 17 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:

Проспект Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);

Дарницьке шосе;

Проспект Соборності;

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (метро "Голосіївська")

Наддніпрянське шосе;

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Вулиця Борщагівська;

Район метро "Лук'янівська"

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).

Де у Києві 17 листопада затори / Скриншот Google Maps

На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада 2020 року.

В центрі столиці мітингарі перекрили вулицю Грушевського.

Від початку 2020 року у Києві досліджували затори на дорогах. Згідно з даними фахівців, Київ претендує на друге місце в Європі за заторами й орієнтовно опинитися на сьомому місці у світі.

За останню добу в столиці сталось 70 ДТП. 3 людини постраждали.