Затори у Києві 17 листопада
У вівторок 17 листопада на дорогах Києва спостерігаються затори - на Лівому березі проїзд обмежений на проспекті Бажана та на проспекті Соборності. Крім того, через протести перекритий центр столиці.
На Правому березі рух обмежений у традиційних місцях. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 17 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе;
- Проспект Соборності;
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (метро "Голосіївська")
- Наддніпрянське шосе;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Борщагівська;
- Район метро "Лук'янівська"
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).
Де у Києві 17 листопада затори / Скриншот Google Maps
На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада 2020 року.
В центрі столиці мітингарі перекрили вулицю Грушевського.
Від початку 2020 року у Києві досліджували затори на дорогах. Згідно з даними фахівців, Київ претендує на друге місце в Європі за заторами й орієнтовно опинитися на сьомому місці у світі.
За останню добу в столиці сталось 70 ДТП. 3 людини постраждали.
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