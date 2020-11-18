У середу 18 листопада на дорогах Києва спостерігаються затори – на Лівому березі проїзд обмежений майже на всіх напрямках. На Правому березі на проспекті Перемоги тривають ремонтні роботи.

Також ремонтують відрізок дороги на проспекті Бандери. Про це свідчать дані Google Maps.

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Зранку 18 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:

Проспект Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);

Дарницьке шосе;

Проспект Соборності;

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича;

Голосіївський проспект (метро "Голосіївська" та "Іподром")

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).

Де у Києві 18 листопада затори / Скриншот Google Maps

У вівторок у Києві випав перший сніг. У КМДА запевняють, що місто готове до негоди – почали обробку мостів і шляхопроводів протиожеледними засобами. Проте далеко не всі власники авто готові до такої погоди – багато киян традиційно забули"перевзутися", тому найближчими днями очікується збільшення ДТП, а значить – заторів.

Тільки за нічну зміну патрульні Києва оформили 47 ДТП без потерпілих.

Найбільше, а саме 10 ДТП, трапилось у Оболонському районі. Найменше — 1 ДТП у Подільському.

Поліція закликає всіх учасників дорожнього руху зважати на погодні умови та не порушувати ПДР.