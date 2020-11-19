У четвер 19 листопада зранку на дорогах Києва спостерігаються затори. На Лівому березі проїзд обмежений майже на всіх напрямках.

На Правому березі важко проїхати на Набережній та на Голосіївському проспекті. Про це свідчать дані Google Maps. Читайте також У Києві копи затримали підозрілого водія маршрутки: ймовірно, він був під "кайфом" Зранку 19 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги: Проспект Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);

Дарницьке шосе;

Проспект Соборності;

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Виставковий центр" та "Голосіївська")

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Проспект Героїв Сталінграду;

Вулиця Богатирська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка). Де у Києві 19 листопада затори / Скриншот Google Maps За останню добу в Києві сталось 109 ДТП. 7 людей постраждали.