Затори в Києві 2 грудня
Ранок 2 грудня в Києві розпочався з традиційної для місцевих автомобілістів проблеми – заторів. Вони утворилися на звичний для всіх місцях, унеможлививши об'їзд та жвавий рух фактично в усіх напрямках.
На Лівому березі важко дістатися мостів. Також ускладнений рух ними, про що свідчать дані Google Maps. На Правому березі дуже завантаженими є дороги, які ведуть до центру міста.
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Затори із мінімальною швидкістю руху спостерігаються на в'їздах до Києва.
Вранці 2 грудня 2020 року в Києві спостерігаються затори на:
- Вулиці Соборній та на Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка);
- Вулиці Волинській;
- Вулиці Борщагівській;
- Вулиці Олени Теліги;
- Проспекті Лобановського;
- Проспекті Любомира Гузара;
- Проспекті Перемоги;
- Вулиці Вадима Гетьмана;
- Проспекті Степана Бандери;
- Вулиці Полярній;
- Вулиці Богатирській;
- Севастопольській площі;
- Проспекті Героїв Сталінграду;
- Голосіївському проспекті (від метро "Іподром" та "Голосіївська");
- Вулиці Грушевського;
- Бульварі Дружби Народів;
- Вулиці Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе;
- Вулиці Братиславській (район метро "Чернігівська");
- Проспекті Соборності;
- Броварському проспекті (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Проспекті Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);
- Дарницькому мосту;
- Південному мосту;
- Північному мосту;
Де у Києві 1 грудня затори / Скриншот Google Maps
На створення заторів впливає також і погода. Через опади, мокру та слизьку дорогу водіям доводиться зменшувати швидкість руху, аби не потрапити у ДТП.
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