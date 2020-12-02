Ранок 2 грудня в Києві розпочався з традиційної для місцевих автомобілістів проблеми – заторів. Вони утворилися на звичний для всіх місцях, унеможлививши об'їзд та жвавий рух фактично в усіх напрямках.

На Лівому березі важко дістатися мостів. Також ускладнений рух ними, про що свідчать дані Google Maps. На Правому березі дуже завантаженими є дороги, які ведуть до центру міста.

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Затори із мінімальною швидкістю руху спостерігаються на в'їздах до Києва.

Вранці 2 грудня 2020 року в Києві спостерігаються затори на:

Вулиці Соборній та на Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка);

Вулиці Волинській;

Вулиці Борщагівській;

Вулиці Олени Теліги;

Проспекті Лобановського;

Проспекті Любомира Гузара;

Проспекті Перемоги;

Вулиці Вадима Гетьмана;

Проспекті Степана Бандери;

Вулиці Полярній;

Вулиці Богатирській;

Севастопольській площі;

Проспекті Героїв Сталінграду;

Голосіївському проспекті (від метро "Іподром" та "Голосіївська");

Вулиці Грушевського;

Бульварі Дружби Народів;

Вулиці Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе;

Вулиці Братиславській (район метро "Чернігівська");

Проспекті Соборності;

Броварському проспекті (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Проспекті Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);

Дарницькому мосту;

Південному мосту;

Північному мосту;



Де у Києві 1 грудня затори / Скриншот Google Maps

На створення заторів впливає також і погода. Через опади, мокру та слизьку дорогу водіям доводиться зменшувати швидкість руху, аби не потрапити у ДТП.