В останній день робочого тижня 20 листопада на дорогах Києва спостерігаються затори. На Лівому березі проїзд обмежений майже на всіх напрямках.

На Правому березі важко проїхати на Набережній та на Голосіївському проспекті. Про це свідчать дані Google Maps. Читайте також У трьох районах Києва з'являться нові офіційні паркувальні майданчики Зранку 20 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги: Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Вулиця Братиславська (район метро "Лівобережна");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром");

Столичне шосе;

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка). Де у Києві 20 листопада затори / Скриншот Google Maps Де на вихідних планують робити ремонт дороги: На вулиці Автозаводській завершується середній ремонт. Там перекриють рух з 8:00 21 листопада до 17:00 22 листопада. Оновлюють покриття на частині між вулиці Полярною і вулиці Дубовицькою. На вихідних ремонт мають завершити. Схема об’їзду: вулиця Полярна – вулиця Вишгородська – вулиця Дубовицька – вулиця Автозаводська.

На естакаді Південного мосту частково обмежать рух з 23:00 20 листопада до 6:00 23 листопада. Старі деформаційні шви не витримують сучасного навантаження. Робитимуть ремонт. Працюватимуть у напрямку правого берега. Роботи виконають на вихідних, щоб менше впливати на трафік. Під час робіт рух частково обмежено.