Затори у Києві 21 грудня
Перший робочий день тижня 21 грудня в Києві розпочався з шалених заторів, які скували місто сильніше, аніж зазвичай. Погіршив традиційно складну ситуацію на дорогах густий туман.
Рух транспорту обмежений як на Лівому березі – на в'їздах в місто, а також на під'їздах до мостів. Про це свідчать дані Google Maps.
Дивіться також На автошляху Дніпро – Кривий Ріг загорівся автобус із пасажирами: фото
Правий берег стоїть на в'їздах до Києва, а також у центральній частині столиці.
Де у Києві утворилися затори зранку 21 грудня:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Вулиця Велика Васильківська;
- Вулиця Казимира Малевича.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter