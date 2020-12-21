Перший робочий день тижня 21 грудня в Києві розпочався з шалених заторів, які скували місто сильніше, аніж зазвичай. Погіршив традиційно складну ситуацію на дорогах густий туман.

Рух транспорту обмежений як на Лівому березі – на в'їздах в місто, а також на під'їздах до мостів. Про це свідчать дані Google Maps.

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Правий берег стоїть на в'їздах до Києва, а також у центральній частині столиці.

Де у Києві утворилися затори зранку 21 грудня:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Вулиця Велика Васильківська;

Вулиця Казимира Малевича.



Де у Києві затори 21 грудня / Скриншот Google Maps

Нещодавно на сайті Київради з'явилася петиція щодо посилення боротьби з заторами на вулицях столиці. Її автори зазначили, що при переведенні перехресть на круговий рух, кількість проблемних місць значно зменшиться.