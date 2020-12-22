Затори у Києві 22 грудня
Ранок другого робочого дня передостаннього тижня 2020 року в Києві як завжди почався з заторів на дорогах. Втім, у порівнянні з понеділком ситуація трошки краща, оскільки немає додаткових ускладнень у вигляді туману.
Через завантаженість доріг, а також ДТП на вулицях Києва у традиційних місцях утворилися затори. Рух транспорту обмежений як на Лівому березі – на в'їздах в місто, а також на під'їздах до мостів, свідчать дані Google Maps.
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Де у Києві утворилися затори зранку 22 грудня:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);
- Вулиця Велика Васильківська;
- Вулиця Жилянська.
- Вулиця Казимира Малевича.
Де у Києві затори 22 грудня / Скриншот Google Maps
З 9:00 до 20:00 сьогодні комунальники обмежать рух Либідським шляхопроводом. У першій половині дня дорожники працюватимуть на смугах для руху в напрямку Печерського шляхопроводу, а з 15 години – у напрямку Деміївської площі.
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