Ранок другого робочого дня передостаннього тижня 2020 року в Києві як завжди почався з заторів на дорогах. Втім, у порівнянні з понеділком ситуація трошки краща, оскільки немає додаткових ускладнень у вигляді туману.

Через завантаженість доріг, а також ДТП на вулицях Києва у традиційних місцях утворилися затори. Рух транспорту обмежений як на Лівому березі – на в'їздах в місто, а також на під'їздах до мостів, свідчать дані Google Maps.

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На Правому березі ускладнено проїзд транспорту на в'їздах до міста, а також у центрі.

Де у Києві утворилися затори зранку 22 грудня:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Вулиця Велика Васильківська;

Вулиця Жилянська.

Вулиця Казимира Малевича.



Де у Києві затори 22 грудня / Скриншот Google Maps

З 9:00 до 20:00 сьогодні комунальники обмежать рух Либідським шляхопроводом. У першій половині дня дорожники працюватимуть на смугах для руху в напрямку Печерського шляхопроводу, а з 15 години – у напрямку Деміївської площі.