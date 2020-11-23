Затори у Києві 23 листопада
Новий тиждень у Києві почався з традиційних заторів на дорогах. У понеділок 23 листопада важко проїхати на усіх напрямках з Лівого берегу.
На Правому березі також затори. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 23 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");
- Північний міст;
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська");
- Столичне шосе;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Вулиця Семена Скляренка;
- Вулиця Богатирська та вулиця Полярна;
- Проспект Степана Бандери;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).
Де у Києві 23 листопада затори / Скриншот Google Maps
За останню добу в столиці сталось 109 ДТП. 9 людей постраждали.
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