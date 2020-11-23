Новий тиждень у Києві почався з традиційних заторів на дорогах. У понеділок 23 листопада важко проїхати на усіх напрямках з Лівого берегу.

На Правому березі також затори. Про це свідчать дані Google Maps. Читайте також У Києві продовжують порушувати карантин: хто "відзначився" 22 листопада – фото, відео Зранку 23 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги: Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");

Північний міст;

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська");

Столичне шосе;

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Проспект Героїв Сталінграду;

Вулиця Семена Скляренка;

Вулиця Богатирська та вулиця Полярна;

Проспект Степана Бандери;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка). Де у Києві 23 листопада затори / Скриншот Google Maps За останню добу в столиці сталось 109 ДТП. 9 людей постраждали.