Затори у Києві 25 листопада
Зранку 25 листопада у Києві утворилися серйозні затори на дорогах. Місця, де ускладнений проїзд, цілком традиційні для столиці - мости, а також майже всі ключові дорогі в напрямку центру.
На Лівому березі затори утворилися у напрямках під'їзду до мостів та на них самих. На Правому березі важко проїхати в бік центру та безпосередньо в'їхати до Києва. Про це свідчать дані Google Maps.
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- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");
- Північний міст;
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська");
- Столичне шосе;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Вулиця Богатирська та вулиця Полярна;
- Проспект Степана Бандери;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).
Де у Києві 20 листопада затори / Скриншот Google Maps
В Україні вже почали діяти зміни у правилах дорожнього руху, які передбачають обов'язкове користування пасками безпеки водіями та пасажирами таксі, а також інструкторами з водіння як за межами, так і в населених пунктах.
Виключення стосується лише водіям та пасажирам із обмеженими фізичними можливостями, які фізіологічно не можуть пристебнутися, а також водіїв і пасажирів спеціальних транспортних засобів.
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