Зранку 25 листопада у Києві утворилися серйозні затори на дорогах. Місця, де ускладнений проїзд, цілком традиційні для столиці - мости, а також майже всі ключові дорогі в напрямку центру.

На Лівому березі затори утворилися у напрямках під'їзду до мостів та на них самих. На Правому березі важко проїхати в бік центру та безпосередньо в'їхати до Києва. Про це свідчать дані Google Maps.

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Зранку 25 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");

Північний міст;

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська");

Столичне шосе;

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Проспект Героїв Сталінграду;

Вулиця Богатирська та вулиця Полярна;

Проспект Степана Бандери;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).



Де у Києві 20 листопада затори / Скриншот Google Maps

В Україні вже почали діяти зміни у правилах дорожнього руху, які передбачають обов'язкове користування пасками безпеки водіями та пасажирами таксі, а також інструкторами з водіння як за межами, так і в населених пунктах.

Виключення стосується лише водіям та пасажирам із обмеженими фізичними можливостями, які фізіологічно не можуть пристебнутися, а також водіїв і пасажирів спеціальних транспортних засобів.