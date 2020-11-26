Вранці 26 листопада у Києві утворилися затори, без яких у час пік життя столиці вже неможливо уявити. Складно проїхати у традиційних містах – під'їздах до мостів і на в'їздах до міста.

Приблизно за кілометр до кожного з мостів ускладнений рух на Лівому березі, на Правому важко заїхати до Києва та проїхати в бік центру. Про це свідчать дані Google Maps.

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Вранці 26 листопада у Києві спостерігаються затори на:

Проспекті Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницькому мосту;

Проспекті Соборності;

Броварському проспекті (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиці Братиславській (район метро "Чернігівська");

Північному мосту;

Голосіївському проспекті (від метро "Іподром" та "Голосіївська");

Наддніпрянському шосе;

Бульварі Дружби Народів;

Вулиці Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе;

Проспекті Героїв Сталінграду;

Вулиці Богатирській та Полярній;

Проспекті Степана Бандери;

Проспекті Любомира Гузара;

Вулиці Вадима Гетьмана;

Проспекті Перемоги;

Проспекті Лобановського;

Вулиці Борщагівській;

Вулиці Волинській;

Вулиці Соборній та на Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка).



Де у Києві 20 листопада затори / Скриншот Google Maps

Як відомо, незабаром можновладці планують провести реформування роботи таксі та вивести ринок із тіні. Для тих, хто зареєструється та придбає ліцензію, нададуть преференції у якості можливості користування смугами для громадського транспорту, а також висаджувати пасажирів під знаками "заборона зупинки". Але це таксисти зараз роблять і без будь-яких ліцензій.