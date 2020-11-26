Затори у Києві 26 листопада
Вранці 26 листопада у Києві утворилися затори, без яких у час пік життя столиці вже неможливо уявити. Складно проїхати у традиційних містах – під'їздах до мостів і на в'їздах до міста.
Приблизно за кілометр до кожного з мостів ускладнений рух на Лівому березі, на Правому важко заїхати до Києва та проїхати в бік центру. Про це свідчать дані Google Maps.
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- Проспекті Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницькому мосту;
- Проспекті Соборності;
- Броварському проспекті (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиці Братиславській (район метро "Чернігівська");
- Північному мосту;
- Голосіївському проспекті (від метро "Іподром" та "Голосіївська");
- Наддніпрянському шосе;
- Бульварі Дружби Народів;
- Вулиці Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе;
- Проспекті Героїв Сталінграду;
- Вулиці Богатирській та Полярній;
- Проспекті Степана Бандери;
- Проспекті Любомира Гузара;
- Вулиці Вадима Гетьмана;
- Проспекті Перемоги;
- Проспекті Лобановського;
- Вулиці Борщагівській;
- Вулиці Волинській;
- Вулиці Соборній та на Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка).
Де у Києві 20 листопада затори / Скриншот Google Maps
Як відомо, незабаром можновладці планують провести реформування роботи таксі та вивести ринок із тіні. Для тих, хто зареєструється та придбає ліцензію, нададуть преференції у якості можливості користування смугами для громадського транспорту, а також висаджувати пасажирів під знаками "заборона зупинки". Але це таксисти зараз роблять і без будь-яких ліцензій.
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