Останній робочий день тижня 27 листопада на дорогах Києва розпочався з традиційних заторів, які утворилися на звичайних для столиці місцях.

На Правому березі важко заїхати безпосередньо до Києва, а також добиратися до центру, на Лівому березі затори утворилися на під'їздах до мостів та на самих них. Про це свідчать дані Google Maps.

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Вранці 27 листопада у Києві спостерігаються затори на:

Проспекті Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницькому мосту;

Північному мосту;

Броварському проспекті (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");



Проспекті Соборності;

Вулиці Братиславській (район метро "Чернігівська");

Наддніпрянському шосе;

Вулиці Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе;



Бульварі Дружби Народів;



Голосіївському проспекті (від метро "Іподром" та "Голосіївська");

Проспекті Героїв Сталінграду;

Севастопольській площі;

Вулиці Богатирській та Полярній;

Проспекті Степана Бандери;

Проспекті Любомира Гузара;

Вулиці Вадима Гетьмана;

Проспекті Перемоги;

Проспекті Лобановського;

Вулиці Борщагівській;

Вулиці Волинській;

Вулиці Соборній та на Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка).



Де у Києві 27 листопада затори / Скриншот Google Maps

З 23:00 27 листопада до 06:00 2 грудня на естакаді Південного мосту комунальники планують обмежити рух транспорту.

Працівники Київавтошляхмосту займуться протиаварійними роботами на деформаційних швах на смугах в напрямку правого берега.