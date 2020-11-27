Затори в Києві 27 листопада
Останній робочий день тижня 27 листопада на дорогах Києва розпочався з традиційних заторів, які утворилися на звичайних для столиці місцях.
На Правому березі важко заїхати безпосередньо до Києва, а також добиратися до центру, на Лівому березі затори утворилися на під'їздах до мостів та на самих них. Про це свідчать дані Google Maps.
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Вранці 27 листопада у Києві спостерігаються затори на:
- Проспекті Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницькому мосту;
- Північному мосту;
- Броварському проспекті (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
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- Проспекті Соборності;
- Вулиці Братиславській (район метро "Чернігівська");
- Наддніпрянському шосе;
- Вулиці Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе;
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- Бульварі Дружби Народів;
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- Голосіївському проспекті (від метро "Іподром" та "Голосіївська");
- Проспекті Героїв Сталінграду;
- Севастопольській площі;
- Вулиці Богатирській та Полярній;
- Проспекті Степана Бандери;
- Проспекті Любомира Гузара;
- Вулиці Вадима Гетьмана;
- Проспекті Перемоги;
- Проспекті Лобановського;
- Вулиці Борщагівській;
- Вулиці Волинській;
- Вулиці Соборній та на Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка).
Де у Києві 27 листопада затори / Скриншот Google Maps
З 23:00 27 листопада до 06:00 2 грудня на естакаді Південного мосту комунальники планують обмежити рух транспорту.
Працівники Київавтошляхмосту займуться протиаварійними роботами на деформаційних швах на смугах в напрямку правого берега.
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