Зранку 3 грудня в Києві утворилися дуже серйозні затори. Важко проїхати у тих саме місцях доріг, де й завжди. Але рівень заторів дещо вищий, аніж зазвичай.

На Правому березі майже не рухаються автомобілі водіїв, які намагаються продертися до центру, на Лівому – проблема з заїздом на мости. Про це свідчать дані Google Maps.

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На всіх в'їздах до Києва дороги також дуже перезавантажені.

Вранці 3 грудня 2020 року в Києві спостерігаються затори на:

Дарницькому мосту;

Південному мосту;

Північному мосту;

Проспекті Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);

Вулиці Соборній та на Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка);

Вулиці Волинській;

Вулиці Борщагівській;

Вулиці Олени Теліги;

Проспекті Лобановського;

Проспекті Любомира Гузара;

Проспекті Перемоги;

Вулиці Вадима Гетьмана;

Проспекті Степана Бандери;

Вулиці Полярній;

Вулиці Богатирській;

Севастопольській площі;

Проспекті Героїв Сталінграду;

Голосіївському проспекті (від метро "Іподром" та "Голосіївська");

Вулиці Грушевського;

Бульварі Дружби Народів;

Вулиці Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе;

Вулиці Братиславській (район метро "Чернігівська");

Проспекті Соборності;

Броварському проспекті (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");



Де у Києві 3 грудня затори / Скриншот Google Maps

Нагадаємо, незабаром у Києві мають відкрити Подільсько-Воскресенський міст, який може трошки вирішити проблему із заторами. Втім, спочатку його добудують лише до Русанівських садів, а мешканці цього дачного масиву виступають проти будівництва, перекривають дороги та заважають підрядникам укластися в терміни.