Затори в Києві 3 грудня
Зранку 3 грудня в Києві утворилися дуже серйозні затори. Важко проїхати у тих саме місцях доріг, де й завжди. Але рівень заторів дещо вищий, аніж зазвичай.
На Правому березі майже не рухаються автомобілі водіїв, які намагаються продертися до центру, на Лівому – проблема з заїздом на мости. Про це свідчать дані Google Maps.
Дивіться також Кемпер українського виробництва з'явився на дорогах Києва: фото
На всіх в'їздах до Києва дороги також дуже перезавантажені.
Вранці 3 грудня 2020 року в Києві спостерігаються затори на:
- Дарницькому мосту;
- Південному мосту;
- Північному мосту;
- Проспекті Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);
- Вулиці Соборній та на Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка);
- Вулиці Волинській;
- Вулиці Борщагівській;
- Вулиці Олени Теліги;
- Проспекті Лобановського;
- Проспекті Любомира Гузара;
- Проспекті Перемоги;
- Вулиці Вадима Гетьмана;
- Проспекті Степана Бандери;
- Вулиці Полярній;
- Вулиці Богатирській;
- Севастопольській площі;
- Проспекті Героїв Сталінграду;
- Голосіївському проспекті (від метро "Іподром" та "Голосіївська");
- Вулиці Грушевського;
- Бульварі Дружби Народів;
- Вулиці Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе;
- Вулиці Братиславській (район метро "Чернігівська");
- Проспекті Соборності;
- Броварському проспекті (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
Де у Києві 3 грудня затори / Скриншот Google Maps
Нагадаємо, незабаром у Києві мають відкрити Подільсько-Воскресенський міст, який може трошки вирішити проблему із заторами. Втім, спочатку його добудують лише до Русанівських садів, а мешканці цього дачного масиву виступають проти будівництва, перекривають дороги та заважають підрядникам укластися в терміни.
Поділитися новиною
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter