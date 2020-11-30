Вранці останнього дня листопада на дорогах Києва утворилися надзвичайно серйозні затори. Спостерігаються вони на звичних для мешканців столиці місцях.

На Лівому березі затори важко під'їхати до мостів та перетнути їх. На Правому березі – ускладнений рух до центру. Про це свідчать дані Google Maps.

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Також затори утворилися на всіх в'їздах до Києва.

Вранці 27 листопада у Києві спостерігаються затори на:

Дарницькому мосту;

Проспекті Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Північному мосту;

Броварському проспекті (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Проспекті Соборності;

Вулиці Братиславській (район метро "Чернігівська");

Вулиці Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе;

Бульварі Дружби Народів;

Вулиці Грушевського;

Голосіївському проспекті (від метро "Іподром" та "Голосіївська");

Проспекті Героїв Сталінграду;

Севастопольській площі;

Вулиці Богатирській та Полярній;

Проспекті Степана Бандери;

Проспекті Любомира Гузара;

Вулиці Вадима Гетьмана;

Проспекті Перемоги;

Проспекті Лобановського;

Вулиці Олени Теліги;

Вулиці Борщагівській;

Вулиці Волинській;

Вулиці Соборній та на Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка).



Де у Києві 27 листопада затори / Скриншот Google Maps