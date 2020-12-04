Вранці 4 грудня на дорогах Києва спостерігається вкрай складна ситуація . Через мокрий асфальт, туман і загальну завантаженість доріг рівень заторів зріс до максимальної відмітки.

Ускладнений рух у традиційних місцях – на мостах та під'їздах до них на Лівому березі, а також на смугах у напрямку центру на Правому. Про це свідчать дані Google Maps.

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Дуже важко й заїхати до Києва. Значні затори утворилися на в'їздах до міста та за кілька кілометрів після них.

Вранці 4 грудня 2020 року в Києві спостерігаються затори на:

Дарницькому мосту;

Південному мосту;

Північному мосту;

Проспекті Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);

Вулиці Соборній та на Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка);

Вулиці Волинській;

Вулиці Борщагівській;

Вулиці Олени Теліги;

Проспекті Лобановського;

Проспекті Любомира Гузара;

Проспекті Перемоги;

Вулиці Вадима Гетьмана;

Вулиці В'ячеслава Чорновола;

Проспекті Степана Бандери;

Вулиці Полярній;

Вулиці Богатирській;

Севастопольській площі;

Проспекті Героїв Сталінграду;

Голосіївському проспекті (від метро "Іподром" та "Голосіївська");

Вулиці Грушевського;

Бульварі Дружби Народів;

Вулиці Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе;

Вулиці Братиславській (район метро "Чернігівська");

Проспекті Соборності;

Броварському проспекті (район метро "Лівобережна" та "Дарниця").



Де у Києві 4 грудня затори / Скриншот Google Maps

Погіршує ситуацію на дорогах й перекриття кількох смуг для ремонту на мостах Метро та Північному. Щоправда, комунальники працюють в напрямку лівого берега.