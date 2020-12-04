Затори в Києві 4 грудня
Вранці 4 грудня на дорогах Києва спостерігається вкрай складна ситуація . Через мокрий асфальт, туман і загальну завантаженість доріг рівень заторів зріс до максимальної відмітки.
Ускладнений рух у традиційних місцях – на мостах та під'їздах до них на Лівому березі, а також на смугах у напрямку центру на Правому. Про це свідчать дані Google Maps.
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Дуже важко й заїхати до Києва. Значні затори утворилися на в'їздах до міста та за кілька кілометрів після них.
Вранці 4 грудня 2020 року в Києві спостерігаються затори на:
- Дарницькому мосту;
- Південному мосту;
- Північному мосту;
- Проспекті Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);
- Вулиці Соборній та на Кільцевій дорозі (Софіївська Борщагівка);
- Вулиці Волинській;
- Вулиці Борщагівській;
- Вулиці Олени Теліги;
- Проспекті Лобановського;
- Проспекті Любомира Гузара;
- Проспекті Перемоги;
- Вулиці Вадима Гетьмана;
- Вулиці В'ячеслава Чорновола;
- Проспекті Степана Бандери;
- Вулиці Полярній;
- Вулиці Богатирській;
- Севастопольській площі;
- Проспекті Героїв Сталінграду;
- Голосіївському проспекті (від метро "Іподром" та "Голосіївська");
- Вулиці Грушевського;
- Бульварі Дружби Народів;
- Вулиці Набережно-Хрещатицька та Набережному шосе;
- Вулиці Братиславській (район метро "Чернігівська");
- Проспекті Соборності;
- Броварському проспекті (район метро "Лівобережна" та "Дарниця").
Де у Києві 4 грудня затори / Скриншот Google Maps
Погіршує ситуацію на дорогах й перекриття кількох смуг для ремонту на мостах Метро та Північному. Щоправда, комунальники працюють в напрямку лівого берега.
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