Затори у Києві 5 листопада
У четвер, 5 листопада, у Києві спостерігаються затори в традиційних місцях. Зранку всі напрямки з Лівого берега паралізовані.
На Правому березі столиці також є затори. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 5 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки");
- Район метро "Бориспільська"
- Метро "Чернігівська" (вулиця Братиславська);
- Броварський проспект (метро "Лівобережна");
- Міст Патона;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект Степана Бандери;
- Проспект Героїв Сталінграда;
- Володимирський узвіз;
- Район метро "Лук’янівська";
- Проспект Перемоги;
- Голосіївський проспект;
- Проспект Валерія Лобановського;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Вулиця Богатирська.
Де у Києві 5 листопада затори / Скриншот Google Maps
За останню добу у Києві трапилось 117 ДТП – 1 людина постраждала.
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