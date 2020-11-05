У четвер, 5 листопада, у Києві спостерігаються затори в традиційних місцях. Зранку всі напрямки з Лівого берега паралізовані.

На Правому березі столиці також є затори. Про це свідчать дані Google Maps.

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Зранку 5 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:

Проспект Бажана (район метро "Осокорки");

Район метро "Бориспільська"

Метро "Чернігівська" (вулиця Братиславська);

Броварський проспект (метро "Лівобережна");

Міст Патона;

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект Степана Бандери;

Проспект Героїв Сталінграда;

Володимирський узвіз;

Район метро "Лук’янівська";

Проспект Перемоги;

Голосіївський проспект;

Проспект Валерія Лобановського;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Вулиця Богатирська.

Де у Києві 5 листопада затори / Скриншот Google Maps

За останню добу у Києві трапилось 117 ДТП – 1 людина постраждала.