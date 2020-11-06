Останній день робочого тижня, 6 листопада, у Києві спостерігаються затори в традиційних місцях. Зранку всі напрямки з Лівого берега паралізовані.

На Правому березі столиці також є затори. Про це свідчать дані Google Maps.

Читайте також Битва за Київ: унікальні історичні дані

Зранку 6 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:

Проспект Бажана (від метро "Позняки" до району метро "Осокорки");

Дарницьке шосе;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Район метро "Бориспільська"

Проспект Шухевича;

Голосіївський проспект (метро "Голосіївська")

Проспект Перемоги;

Вулиця Борщагівська;

Проспект Степана Бандери;

Вулиця Богатирська.

Де у Києві 6 листопада затори / Скриншот Google Maps

Як повідомляє патрульна поліція, на Південному мості тривають ремонтні роботи, тому на проспекті Миколи Бажана ускладнено рух від ст. м. Позняки у напрямку правого берега.

На Лівому березі своя атмосфера / Фото Нацполіції

На Північному мості ДТП з потерпілими – ускладнено рух у напрямку правого берега.

У центрі столиці закінчилась акція протесту "євробляхерів", тому сьогодні перекриття вулиць не планується. Втім, до центра міста ще потрібно доїхати.