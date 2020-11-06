Затори у Києві 6 листопада
Останній день робочого тижня, 6 листопада, у Києві спостерігаються затори в традиційних місцях. Зранку всі напрямки з Лівого берега паралізовані.
На Правому березі столиці також є затори. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 6 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (від метро "Позняки" до району метро "Осокорки");
- Дарницьке шосе;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Район метро "Бориспільська"
- Проспект Шухевича;
- Голосіївський проспект (метро "Голосіївська")
- Проспект Перемоги;
- Вулиця Борщагівська;
- Проспект Степана Бандери;
- Вулиця Богатирська.
Де у Києві 6 листопада затори / Скриншот Google Maps
Як повідомляє патрульна поліція, на Південному мості тривають ремонтні роботи, тому на проспекті Миколи Бажана ускладнено рух від ст. м. Позняки у напрямку правого берега.
На Лівому березі своя атмосфера / Фото Нацполіції
На Північному мості ДТП з потерпілими – ускладнено рух у напрямку правого берега.
У центрі столиці закінчилась акція протесту "євробляхерів", тому сьогодні перекриття вулиць не планується. Втім, до центра міста ще потрібно доїхати.
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