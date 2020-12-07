Затори у Києві 7 грудня
Новий тиждень у Києві почався з традиційних заторів на дорогах. У понеділок 7 грудня важко проїхати на усіх напрямках з Лівого берегу.
На Правому березі також затори. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 7 грудня спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе й Дарницький міст;
- Проспект Соборності та міст Патона;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Проспект Романа Шухевича;
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Набережне шосе;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Степана Бандери;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).
Де у Києві 7 грудня затори / Скриншот Google Maps
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