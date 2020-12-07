Новий тиждень у Києві почався з традиційних заторів на дорогах. У понеділок 7 грудня важко проїхати на усіх напрямках з Лівого берегу.

На Правому березі також затори. Про це свідчать дані Google Maps. Читайте також Скільки російських військових на Донбасі: Хомчак назвав приголомшливу цифру Зранку 7 грудня спостерігаються затори на таких відрізках дороги: Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе й Дарницький міст;

Проспект Соборності та міст Патона;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Проспект Романа Шухевича;

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Степана Бандери;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка). Де у Києві 7 грудня затори / Скриншот Google Maps