У вівторок 8 грудня у Києві спостерігаються традиційні затори. Важко проїхати майже на всіх напрямках з Лівого берега.

На Правому березі також трафік обмежений у звичайних місцях. Про це свідчать дані Google Maps. Читайте також Не розумів, що коїться: у Києві в ДТП потрапив нетверезий працівник ЗМІ – відео Зранку 8 грудня спостерігаються затори на таких відрізках дороги: Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Проспект Соборності та міст Патона;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Проспект Степана Бандери;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка). Де у Києві 8 грудня затори / Скриншот Google Maps З 13:00 і до 28 грудня обмежать рух на з'їзді з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги. Там триває реконструкція транспортної розв'язки. Будьте готові.