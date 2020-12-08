Затори у Києві 8 грудня
У вівторок 8 грудня у Києві спостерігаються традиційні затори. Важко проїхати майже на всіх напрямках з Лівого берега.
На Правому березі також трафік обмежений у звичайних місцях. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 8 грудня спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Проспект Соборності та міст Патона;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Проспект Степана Бандери;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Проспект Перемоги;
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).
Де у Києві 8 грудня затори / Скриншот Google Maps
З 13:00 і до 28 грудня обмежать рух на з'їзді з вулиці Вадима Гетьмана на проспект Перемоги. Там триває реконструкція транспортної розв'язки. Будьте готові.
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