У середу 9 грудня Київ просто паралізували затори. Трафік обмежений на багатьох вулицях столиці. Важко проїхати майже на всіх напрямках з Лівого берега.

На Правому березі рух обмежений у традиційних місцях. Про це свідчать дані Google Maps.

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Зранку 9 грудня спостерігаються затори на таких відрізках дороги у столиці:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності та міст Патона;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Проспект Шухевича;

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Проспект Степана Бандери;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги;

Проспект Лобановського;

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).

Де у Києві 9 грудня затори / Скриншот Google Maps

У Києві запустили першу камеру автофіксації порушень правил дорожнього руху, яка фіксує факт перетину смуги громадського транспорту.

Лише за перший день роботи камера зафіксувала понад тисячу таких порушень. Камера запущена у тестовому режимі, а це значить, що наразі штрафи не виписуватимуть. Та коли функціональність запустять офіційно, водіїв почнуть штрафувати за рух смугою громадського транспорту.