Затори у Києві 9 листопада
Тиждень у Києві розпочався із заторів. 9 листопада на всіх напрямках з Лівого берегу рух обмежений. Від метро Позняки до Південного моста спостерігається величезний затор.
На самому мосту відбувається ремонт. Про це свідчать дані Google Maps.
Зранку 9 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе;
- Проспект Соборності;
- Проспект Петра Григоренка;
- Броварський проспект (метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");
- Проспект Шухевича;
- Голосіївський проспект;
- Проспект Перемоги;
- Вулиця Борщагівська;
- Проспект Степана Бандери;
- Вулиця Кирилівська;
- Вулиця Набережно-Хрещатицька.
Де у Києві 9 листопада затори / Скриншот Google Maps
На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада.
За останню добу у Києві сталось 74 ДТП. Одна людина, на жаль, загинула. Ще 8 постраждали.
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