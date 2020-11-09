Тиждень у Києві розпочався із заторів. 9 листопада на всіх напрямках з Лівого берегу рух обмежений. Від метро Позняки до Південного моста спостерігається величезний затор.

На самому мосту відбувається ремонт. Про це свідчать дані Google Maps. Зранку 9 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги: Проспект Бажана (від метро "Позняки" до Південного моста);

Дарницьке шосе;

Проспект Соборності;

Проспект Петра Григоренка;

Броварський проспект (метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська");

Проспект Шухевича;

Голосіївський проспект;

Проспект Перемоги;

Вулиця Борщагівська;

Проспект Степана Бандери;

Вулиця Кирилівська;

Вулиця Набережно-Хрещатицька. Де у Києві 9 листопада затори / Скриншот Google Maps На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада. За останню добу у Києві сталось 74 ДТП. Одна людина, на жаль, загинула. Ще 8 постраждали.