Затори у Києві: де не проїхати 23 жовтня
Останній день робочого тижня 23 жовтня традиційно розпочався із заторів на дорогах у Києві. Трафік обмежений здебільше на Лівому березі.
На правому березі столиці також є затори. Сервіс Google Maps показує, де рух транспорту обмежений.
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Зранку 23 жовтня спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки")
- Дарницьке шосе ближче до Набережної
- Район метро "Чернігівська"
- Проспект Визволителів (метро "Дарниця")
- Броварський проспект (метро "Лівобережна")
- Набережне шосе (район моста "Патона")
- Проспект Бандери (район метро "Почайна")
Де у Києві зранку 23 жовтня важко проїхати / скриншот Google Maps
За останню добу в столиці трапилось 129 ДТП. Постраждали шість людей.
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