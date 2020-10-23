Останній день робочого тижня 23 жовтня традиційно розпочався із заторів на дорогах у Києві. Трафік обмежений здебільше на Лівому березі.

На правому березі столиці також є затори. Сервіс Google Maps показує, де рух транспорту обмежений. Читайте також Під Києвом на підприємстві масштабно палали хімікати, є постраждалі: відео Зранку 23 жовтня спостерігаються затори на таких відрізках дороги: Проспект Бажана (район метро "Осокорки")

Дарницьке шосе ближче до Набережної

Район метро "Чернігівська"

Проспект Визволителів (метро "Дарниця")

Броварський проспект (метро "Лівобережна")

Набережне шосе (район моста "Патона")

Проспект Бандери (район метро "Почайна") Де у Києві зранку 23 жовтня важко проїхати / скриншот Google Maps За останню добу в столиці трапилось 129 ДТП. Постраждали шість людей.