У перший робочий день тижня, 2 листопада, Київ просто паралізували затори. Рух обмежений за всіма напрямками з Лівого берегу.

На Правому березі столиці також помічені великі затори. Про це свідчать дані Google Maps. Читайте також У Києві затримали дуже п'яного "мінувальника" мосту Патона: деталі Зранку 2 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги: Проспект Бажана (район метро "Осокорки");

Дарницьке шосе (Дарницький міст);

Проспект Соборності (до мосту Патона);

Метро "Дарниця" (Броварський проспект та проспект Визволителів);

Метро "Чернігівська" (вулиця Братиславська);

Броварський проспект (метро "Лівобережна");

Проспект Шухевича (до Північного моста);

Кінець проспекту Науки;

Голосіївський проспект;

Проспект Любомира Гузара;

Проспект перемоги;

Проспект Степана Бандери;

Проспект Героїв Сталінграда. Де у Києві зранку 2 листопада затори / Скриншот Google Maps З 1 листопада до 1 квітня, на деяких вулицях Києва, починає діяти сезонне обмеження швидкості, яке знизить ліміт з 80 до 50 км/год. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.