Затори у Києві зранку 2 листопада
У перший робочий день тижня, 2 листопада, Київ просто паралізували затори. Рух обмежений за всіма напрямками з Лівого берегу.
На Правому березі столиці також помічені великі затори. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 2 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки");
- Дарницьке шосе (Дарницький міст);
- Проспект Соборності (до мосту Патона);
- Метро "Дарниця" (Броварський проспект та проспект Визволителів);
- Метро "Чернігівська" (вулиця Братиславська);
- Броварський проспект (метро "Лівобережна");
- Проспект Шухевича (до Північного моста);
- Кінець проспекту Науки;
- Голосіївський проспект;
- Проспект Любомира Гузара;
- Проспект перемоги;
- Проспект Степана Бандери;
- Проспект Героїв Сталінграда.
Де у Києві зранку 2 листопада затори / Скриншот Google Maps
З 1 листопада до 1 квітня, на деяких вулицях Києва, починає діяти сезонне обмеження швидкості, яке знизить ліміт з 80 до 50 км/год. Про це повідомили в Департаменті транспортної інфраструктури КМДА.
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