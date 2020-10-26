Затори у Києві: зранку 26 жовтня
Понеділок у Києві 26 жовтня розпочався заторами на дорогах. Трафік обмежений здебільшого на Лівому березі, а також на Набережній.
Зранку рух обмежений традиційно на Лівому березі, але й на Правому березі столиці теж спостерігаються корки. Сервіс Google Maps допомагає водіям зрозуміти, куди краще не їхати.
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Зранку 26 жовтня спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки")
- Броварський проспект (метро "Лівобережна" та метро "Дарниця")
- Проспект Соборності (біля моста "Патона")
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
- Вулиця Набережно-Хрещатицька
- Вулиця Скляренка
- Житомирське шосе (напрямок метро "Житомирська")
Де у Києві зранку 26 жовтня затори / Скриншот Google Maps
Де у Києві зранку 23 жовтня важко проїхати / скриншот Google Maps
https://kyiv.24tv.ua/zatori-kiyevi-de-ne-proyihati-23-zhovtnya-novini-kiyeva_n1441697
https://kyiv.24tv.ua/zatori-kiyevi-de-ne-proyihati-23-zhovtnya-novini-kiyeva_n1441697
Де у Києві зранку 23 жовтня важко проїхати / скриншот Google Maps
https://kyiv.24tv.ua/zatori-kiyevi-de-ne-proyihati-23-zhovtnya-novini-kiyeva_n1441697
https://kyiv.24tv.ua/zatori-kiyevi-de-ne-proyihati-23-zhovtnya-novini-kiyeva_n1441697
Також у зв’язку з ремонтом на вулиці Ушинського там перекриють рух з 8:00 до 19:00.
Об'їхати ремонтну ділянку можна за маршрутом:
- вул. Ушинського – вул. Фастівська – вул. Волинська – вул. Донецька – вул. Ушинського;
- вул. Ушинського – вул. Донецька – вул. Волинська – вул. Смілянська – вул. Ушинського.
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