Понеділок у Києві 26 жовтня розпочався заторами на дорогах. Трафік обмежений здебільшого на Лівому березі, а також на Набережній.

Зранку рух обмежений традиційно на Лівому березі, але й на Правому березі столиці теж спостерігаються корки. Сервіс Google Maps допомагає водіям зрозуміти, куди краще не їхати.

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Зранку 26 жовтня спостерігаються затори на таких відрізках дороги:

Проспект Бажана (район метро "Осокорки")

Броварський проспект (метро "Лівобережна" та метро "Дарниця")

Проспект Соборності (біля моста "Патона")

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")

Вулиця Набережно-Хрещатицька

Вулиця Скляренка

Житомирське шосе (напрямок метро "Житомирська")

Де у Києві зранку 26 жовтня затори / Скриншот Google Maps

Де у Києві зранку 23 жовтня важко проїхати / скриншот Google Maps

https://kyiv.24tv.ua/zatori-kiyevi-de-ne-proyihati-23-zhovtnya-novini-kiyeva_n1441697

Де у Києві зранку 23 жовтня важко проїхати / скриншот Google Maps

https://kyiv.24tv.ua/zatori-kiyevi-de-ne-proyihati-23-zhovtnya-novini-kiyeva_n1441697

Також у зв’язку з ремонтом на вулиці Ушинського там перекриють рух з 8:00 до 19:00.

Об'їхати ремонтну ділянку можна за маршрутом: