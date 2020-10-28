Затори у Києві: зранку 28 жовтня
Ранок у Києві 28 жовтня розпочався заторами на дорогах. Трафік обмежений традиційно на Лівому березі, а також в районі Почайни.
Зранку рух обмежений на Лівому березі, але й на Правому березі столиці теж спостерігаються корки. Куди краще не їхати – знають Google Maps.
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Зранку 28 жовтня спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки")
- Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська")
- Броварський проспект (метро "Лівобережна")
- Вулиця Скляренка
- Проспект Героїв Сталінграда (перетин проспекту Бандери)
- Бульвар Тараса Шевченка (метро "Університет")
Де у Києві зранку 28 жовтня затори / Скриншот Google Maps
Київавтодор попереджує, що на вулиці Бульварно-Кудрявській, через ремонт, буде частково обмежений рух до 31 жовтня.
За минулу добу в Києві трапилось 105 ДТП – постраждали дві людини.
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