Затори у Києві зранку 29 жовтня
У Києві зранку 29 жовтня спостерігаються затори на проспекті Бандери й на Лівому березі. Також рух обмежений на мосту Патона.
Традиційні ранкові затори у Києві вже паралізували місто. Трафік обмежений на багатьох вулицях. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 29 жовтня спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки")
- Броварський проспект (метро "Лівобережна")
- Міст Патона
- Проспект Степана Бандери
- Вулиця Богатирська на Оболоні
- Перетин вулиць Борщагівська та Вадима Гетьмана
Де у Києві зранку 29 жовтня затори / Скриншот Google Maps
На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада.
Працюють на частині від залізничної станції "Зеніт" до вул. О. Теліги. У напрямку проспекту Оболонського уже встелили нижні шари покриття.
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