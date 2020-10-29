У Києві зранку 29 жовтня спостерігаються затори на проспекті Бандери й на Лівому березі. Також рух обмежений на мосту Патона.

Традиційні ранкові затори у Києві вже паралізували місто. Трафік обмежений на багатьох вулицях. Про це свідчать дані Google Maps.

Читати також У Києві автобус зніс торговельний намет і наїхав на людей на зупинці, є загиблий: відео 18+

Зранку 29 жовтня спостерігаються затори на таких відрізках дороги:

Проспект Бажана (район метро "Осокорки")

Броварський проспект (метро "Лівобережна")

Міст Патона

Проспект Степана Бандери

Вулиця Богатирська на Оболоні

Перетин вулиць Борщагівська та Вадима Гетьмана

Де у Києві зранку 29 жовтня затори / Скриншот Google Maps

На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада.

Працюють на частині від залізничної станції "Зеніт" до вул. О. Теліги. У напрямку проспекту Оболонського уже встелили нижні шари покриття.

За минулу добу у Києві трапилось 118 ДТП. 8 людей постраждали, а одна, на жаль, загинула.