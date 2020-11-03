У вівторок зранку, 3 листопада, Київ знову у заторах. На багатьох вулицях на Правому березі рух транспорту суттєво обмежений.

На Лівому березі стоять у традиційних місцях. Про це свідчать дані Google Maps.

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Зранку 3 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:

Проспект Бажана (район метро "Осокорки");

Проспект Соборності (до мосту Патона);

Район метро "Бориспільська"

Метро "Дарниця" (Броварський проспект та проспект Визволителів);

Метро "Чернігівська" (вулиця Братиславська);

Броварський проспект (метро "Лівобережна");

Набережне шосе;

Голосіївський проспект (метро "Теремки", "Іподром" та "Голосіївська");

Проспект перемоги;

Північний міст;

Проспект Героїв Сталінграду;

Проспект Степана Бандери;

Проспект Любомира Гузара;

Чоколівський бульвар.

Де у Києві зранку 3 листопада затори / Скриншот Google Maps

Також у центрі столиці у вівторок відбудеться страйк "євробляхерів", що теж утруднить рух транспорту.

За останню добу у Києві трапилось 107 ДТП – постраждали чотири людини.