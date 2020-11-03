Затори у Києві зранку 3 листопада
У вівторок зранку, 3 листопада, Київ знову у заторах. На багатьох вулицях на Правому березі рух транспорту суттєво обмежений.
На Лівому березі стоять у традиційних місцях. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 3 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки");
- Проспект Соборності (до мосту Патона);
- Район метро "Бориспільська"
- Метро "Дарниця" (Броварський проспект та проспект Визволителів);
- Метро "Чернігівська" (вулиця Братиславська);
- Броварський проспект (метро "Лівобережна");
- Набережне шосе;
- Голосіївський проспект (метро "Теремки", "Іподром" та "Голосіївська");
- Проспект перемоги;
- Північний міст;
- Проспект Героїв Сталінграду;
- Проспект Степана Бандери;
- Проспект Любомира Гузара;
- Чоколівський бульвар.
Де у Києві зранку 3 листопада затори / Скриншот Google Maps
Також у центрі столиці у вівторок відбудеться страйк "євробляхерів", що теж утруднить рух транспорту.
За останню добу у Києві трапилось 107 ДТП – постраждали чотири людини.
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