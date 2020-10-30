Останній робочий день тижня 30 жовтня почався заторами. Традиційно рух обмежений в районах метро "Осокорки" та "Лівобережна". На Правому березі також спостерігається чимало заторів.

Повільний рух транспорту спостерігається на центральній транспортній артерії міста – проспекті Перемоги. Про це свідчать дані Google Maps. Читайте також Біля урядового кварталу в Києві старенький "ВАЗ" влетів у Mercedes: фото Зранку 30 жовтня спостерігаються затори на таких відрізках дороги: Проспект Бажана (район метро "Осокорки")

Броварський проспект (метро "Лівобережна")

Проспект Степана Бандери

Проспект Героїв Сталінграда

Вулиця Богатирська

Район метро Лук’янівська

Вулиця Глибочицька

Проспект Перемоги (район метро "Університет")

Проспект Перемоги (район метро "Нивки")

Перетин вулиць Борщагівська та Вадима Гетьмана

Голосіївський проспект Де у Києві зранку 30 жовтня затори / Скриншот Google Maps На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада. Працюють на частині від залізничної станції "Зеніт" до вул. О. Теліги. У напрямку Оболонського проспекту уже встелили нижні шари покриття. За останню добу у Києві трапилось 111 ДТП. Постраждали 8 людей.