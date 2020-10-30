Затори у Києві зранку 30 жовтня
Останній робочий день тижня 30 жовтня почався заторами. Традиційно рух обмежений в районах метро "Осокорки" та "Лівобережна". На Правому березі також спостерігається чимало заторів.
Повільний рух транспорту спостерігається на центральній транспортній артерії міста – проспекті Перемоги. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 30 жовтня спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки")
- Броварський проспект (метро "Лівобережна")
- Проспект Степана Бандери
- Проспект Героїв Сталінграда
- Вулиця Богатирська
- Район метро Лук’янівська
- Вулиця Глибочицька
- Проспект Перемоги (район метро "Університет")
- Проспект Перемоги (район метро "Нивки")
- Перетин вулиць Борщагівська та Вадима Гетьмана
- Голосіївський проспект
Де у Києві зранку 30 жовтня затори / Скриншот Google Maps
На проспекті Бандери тривають ремонтні роботи. Рух транспорту буде обмежений до 20 листопада. Працюють на частині від залізничної станції "Зеніт" до вул. О. Теліги.
У напрямку Оболонського проспекту уже встелили нижні шари покриття.