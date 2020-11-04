Затори у Києві 4 листопада
У середу, 4 листопада, у Києві спостерігаються затори в традиційних місцях. Зранку майже всі напрямки з Лівого берега паралізовані.
На Правому березі столиці також є затори. Про це свідчать дані Google Maps.
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Зранку 4 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:
- Проспект Бажана (район метро "Осокорки");
- Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Метро "Дарниця" (Броварський проспект);
- Броварський проспект (метро "Лівобережна");
- Метро "Чернігівська" (вулиця Братиславська);
- Метро "Лісова" (Броварський проспект);
- Вулиця Набережно-Хрещатицька;
- Проспект перемоги;
- Проспект Степана Бандери;
- Вулиця Богатирська.
Де у Києві 4 листопада затори / Скриншот Google Maps
Від ранку Київ огорнув сильний туман. Як повідомляють синоптики, наразі видимість становить 200 – 500 метрів. Через це у столиці оголосили перший рівень небезпечності – жовтий.
Для безпеки киян синоптики радять водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися кількох правил:
- знизити швидкість руху;
- за наявності протитуманних фар увімкнути їх разом із ближнім світлом;
- тримати безпечну дистанцію з іншими автомобілями;
- під час зупинки увімкнути аварійну світлову сигналізацію;
- уникати різких маневрів на дорозі.
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