У середу, 4 листопада, у Києві спостерігаються затори в традиційних місцях. Зранку майже всі напрямки з Лівого берега паралізовані.

На Правому березі столиці також є затори. Про це свідчать дані Google Maps.

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Зранку 4 листопада спостерігаються затори на таких відрізках дороги:

Проспект Бажана (район метро "Осокорки");

Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Метро "Дарниця" (Броварський проспект);

Броварський проспект (метро "Лівобережна");

Метро "Чернігівська" (вулиця Братиславська);

Метро "Лісова" (Броварський проспект);

Вулиця Набережно-Хрещатицька;

Проспект перемоги;

Проспект Степана Бандери;

Вулиця Богатирська.

Де у Києві 4 листопада затори / Скриншот Google Maps

Від ранку Київ огорнув сильний туман. Як повідомляють синоптики, наразі видимість становить 200 – 500 метрів. Через це у столиці оголосили перший рівень небезпечності – жовтий.

Для безпеки киян синоптики радять водіям під час керування автомобілем у тумані дотримуватися кількох правил: