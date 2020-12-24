Затори у Києві 24 грудня: столиця "зупинилась" через негоду
Дороги у Києві 24 грудня паралізовано заторами. Ситуацію погіршує негода – туман та ожеледиця.
Як і завжди, затори у Києві утворилися у місцях, які є транспортними артеріями міста. На Лівому березі проїзд ускладнено на в'їзді у місто та під'їздах до мостів. Про це свідчать дані Google Maps.
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На Правому березі важко проїхати також на в'їздах до Києва й у напрямку центру.
Ускладнюють зазвичай не дуже приємну для водіїв ситуацію туман та мокра дорога.
Де у Києві утворилися затори зранку 23 грудня:
- Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");
- Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);
- Дарницьке шосе та Дарницький міст;
- Проспект Соборності;
- Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");
- Проспект Визволителів;
- Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);
- Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;
- Вулиця Набережно-Рибальська;
- Вулиця Олени Теліги;
- Проспект Любомира Гузара;
- Вулиця Вадима Гетьмана;
- Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";
- Проспект Лобановського;
- Вулиця Борщагівська;
- Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).
Де у Києві 24 грудня затори / Скриншот Google Maps
Після вчорашнього снігопаду Київ продовжують прибирати десятки одиниць комунальної спецтехніки. За їх допомогою на дорогу наносять протиожеледні засоби.
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