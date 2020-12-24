Дороги у Києві 24 грудня паралізовано заторами. Ситуацію погіршує негода – туман та ожеледиця.

Як і завжди, затори у Києві утворилися у місцях, які є транспортними артеріями міста. На Лівому березі проїзд ускладнено на в'їзді у місто та під'їздах до мостів. Про це свідчать дані Google Maps.

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На Правому березі важко проїхати також на в'їздах до Києва й у напрямку центру.

Ускладнюють зазвичай не дуже приємну для водіїв ситуацію туман та мокра дорога.

Де у Києві утворилися затори зранку 23 грудня:

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Політехнічного інституту" до Повітрофлотського шляхопроводу";

Проспект Лобановського;

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка).



Де у Києві 24 грудня затори / Скриншот Google Maps

Після вчорашнього снігопаду Київ продовжують прибирати десятки одиниць комунальної спецтехніки. За їх допомогою на дорогу наносять протиожеледні засоби.