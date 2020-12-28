На дорогах Києва 28 грудня після вихідних знову утворились затори. Онлайн-карта свідчить про обмежений рух транспорту у традиційних місцях.

Ранок першого робочого дня в Києві розпочався з заторів, які утворилися на традиційних місцях – в'їздах у місто та біля мостів. Про це свідчать дані Google Maps.

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Крім того, на Правому березі ускладнено рух в напрямку центра.

\Де у Києві утворилися затори зранку 28 грудня:

Проспект Бажана (від метро "Осокорки" до Південного моста);

Дарницьке шосе та Дарницький міст;

Проспект Соборності;

Броварський проспект (район метро "Лівобережна" та "Дарниця");

Проспект Визволителів;

Вулиця Братиславська (район метро "Чернігівська" та "Дарниця);

Вулиця Братиславська (метро "Чернігівська");

Голосіївський проспект (від метро "Іподром" та "Голосіївська", "Деміївська");

Вулиця Набережно-Хрещатицька та Набережне шосе;

Вулиця Набережно-Рибальська;

Вулиця Олени Теліги;

Проспект Любомира Гузара;

Вулиця Вадима Гетьмана;

Проспект Перемоги (від метро "Житомирська" до "Берестейської", а також від "Шулявської" до Повітрофлотського шляхопроводу);

Проспект Лобановського;

Вулиця Борщагівська;

Вулиця Соборна та Кільцева дорога (Софіївська Борщагівка);

Вулиця Велика Васильківська;

Вулиця Жилянська;

Вулиця Казимира Малевича;

Проспект Степана Бандери.



Де у Києві затори 28 грудня / Скриншот Google Maps

За даними КМДА, 56 одиниць техніки наразі здійснюють обробку доріг та тротуарів протиожеледними засобами. У першу чергу дорожники засипають сіллю, піском або спеціальною хімічною сумішшю: