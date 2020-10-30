Жахлива ДТП на Хрещатику: у прокуратурі визначилися із кваліфікацією справи
Слідчі поліції зареєстрували кримінальне провадження за фактом смертельної аварії біля Майдану Незалежності у Києві. Затриманому водію Land Rover загрожує позбавлення волі.
Про початок досудового рослідування справи повідомили в Офісі генпрокурора. Керівництвом провадження займатимуться працівники Київської міської прокуратури.
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Як стверджують правоохоронці, подію кваліфікували як порушення правил експлуатації транпорту водієм, яке призвело до загибелі кількох осіб.
За офіційними даними, внаслідок ДТП загинули на місці двоє людей, а ще четверо отримали травми різного ступеню тяжкості.
Докладніше про смертельну ДТП на Майдані в Києві
- Аварія сталася близько 16:00 30 жовтня. 66-річний водій авто Land Rover влетів у припарковану машину, після чого позашляховик розгорнуло.
- Некерована машина виїхала на Майдан Незалежності та влетіла у натовп людей.
- Вже після збиття пішоходів Land Rover виїхав на проїжджу частину, де зіткнувся із 4 автівками.
- Водія затримали поліцейські. Найближчим часом йому оберуть запобіжний захід.
- Якщо його вину доведуть у суді, чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від трьох до восьми років. Водночас його можуть позбавити права керувати транспортними засобами терміном до трьох років або без такого.
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