Слідчі поліції зареєстрували кримінальне провадження за фактом смертельної аварії біля Майдану Незалежності у Києві. Затриманому водію Land Rover загрожує позбавлення волі.

Про початок досудового рослідування справи повідомили в Офісі генпрокурора. Керівництвом провадження займатимуться працівники Київської міської прокуратури.

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Як стверджують правоохоронці, подію кваліфікували як порушення правил експлуатації транпорту водієм, яке призвело до загибелі кількох осіб.

За офіційними даними, внаслідок ДТП загинули на місці двоє людей, а ще четверо отримали травми різного ступеню тяжкості.

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