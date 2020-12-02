За кермом Audi, яка стала учасником ДТП з кур’єром Glovo 30 листопада, був суддя Вищого антикорупційного суду Віктор Ногачевський. Його автівка врізалась у Renault Logan. За кермом скутера був громадянин Туркменістану.

Пригода сталась на бульварі Тараса Шевченка. Відео оприлюднила Патрульна поліція Києва, але згодом його було видалено. Ймовірно, це зробили після того, як у ЗМІ стало відомо, що в ДТП потрапив суддя ВАСК Віктор Ногачевський.

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Обставини ДТП

Скутерист несподівано з’явився перед очима водія Renault та спровокував ДТП – чоловік не зміг уникнути зіткнення. Від різкого гальмування в його автівку врізалась суддівська Audi. У результаті ДТП постраждав сам водій скутера та 2 автівки.

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До слова, в компанії Glovo так і не надали сайту 24 каналу офіційного коментаря стосовно цього ДТП. Але у ЗМІ з’явилась інформація, що за кермом скутера був громадянин Туркменістану Азат Бейзулаев. Він зламав руку. Наразі невідомо про його стан.

Постраждала автівка судді

Також в ЗМІ повідомили, що за кермом Audi був суддя Вищого антикорупційного суду Віктор Ногачевський. Згідно з декларацією, у судді дійсно є така автівка. Він її придбав у 2018 році за 204 тисячі гривень.

Очевидно, що винуватцем ДТП був водій скутера, але на кадрах видно, що й автівка судді не тримала передбачену ПДР дистанцію – від чого і постраждала.