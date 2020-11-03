Надзвичайний інцидент стався ввечері 3 листопада у Дніпровському районі Києва. У дворі новобудови не змогли роз'їхатися водії пікапу та легковика, через що у них виник конфлікт.

Цивілізовано вирішити, хто кого має пропустити, водії не зуміли, передає dtp.kiev.ua. Як стверджують свідки, власник Renault дістав важкий предмет та почав бити пікап.

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Водій Dodge намагався поїхати з місця події, але врізався у відкриті двері легковика та вигнув їх у зворотному напрямку.

Охорона нічого не робила

Вже після ДТП водій Renault розлютився ще більше. Але у цей час на місце події почали сходитися люди. Тоді він припинив та кудись втік.



Dodge неабияк постраждав / Фото Євгенії Григоренко

Згодом на місце приїхали поліцейські.

Жителі комплексу "Паркові озера", де стався інцидент, стверджують, що за всім дивилися бійці приватної охорони, які проявили стовідсоткову бездіяльність.

На місці події працювали поліцейські, які задокументували факт пошкодження майна.

Дивіться відео з місця конфлікту водіїв у Києві: