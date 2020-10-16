У першій частині матеріалу про велику аферу банку "Аркада" 24 канал розповів про майже 30 тисяч ошуканих інвесторів, що вклали гроші у недобуди. Втім, постраждати можуть не лише вони - під загрозою мешканці вже готових та зданих ЖК.

У другій частині матеріалу сайту 24 каналу про крах банку "Аркада" читайте про загрози, що несуть наслідки афери для житлових комплексів, які цей забудовник вже встиг добудувати, але "не відпустив" й "прив'язав" до себе мережею кишенькових ЖЕКів. Тим самим було створено міну сповільненої дії, яка рано чи пізно вибухне.

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Крім десятків тисяч ошуканих інвесторів "Аркада" залишила після себе місту ще й чималу проблему у добудованій частині "Патріотики". За законом, забудовник має передати всі мережі кожного будинку організаціям-постачальникам електроенергії, тепла та води. Але забудовник ТОВ "Будеволюція" цього не зробив.

Де-юре, всі компанії-постачальники відмовилися приймати комунікації через їхню невідповідність технічним умовам. Фактично ж це надало змогу "Аркаді" нав'язати власникам квартир свій кишеньковий ЖЕК. А тому – вже давно добудована "Патріотика" може опинитися у блекауті.

Об'єкти "Аркади" стали її заручниками / Фото olx.ua

ОСББ – не вихід

Створити ОСББ для жителів десятків домів "Патріотики" дорівнює взяттю на себе всіх проблем з виправлення недоліків забудовника за власний кошт. А це – мільйони гривень. Ніхто з "Будеволюції", звісно, всі ці роки ніяк не квапився робити бодай щось, щоб відпускати людей-заручників ситуації.

Річ у тім, що ЖЕК із його власними тарифами на утримання територій, розкидання на квартири рахунків за відключене опалення під'їздів і так далі, є дуже прибутковою організацією. Принаймні був, адже нині всі нав'язані "Аркадою" обслуговуючі компанії "Патріотики" стрімко йдуть на дно. Відомо про це стало влітку, коли несподівано виявилося, що п'ять домів ЖК кілька років юридично отримують світло як будівельні майданчики.

ЖЕКи-аферисти

Зупинивши роботу на недобудованих об'єктах, "Аркада" десь з березня взагалі перестала сплачувати гроші за комуналку. То ж коли представники ДТЕКу відрізали голі "коробки" від електропостачання, без світла опинилися п'ять вже давно добудованих будинків. Тоді ж стало відомо, що проблеми є й у тих мешканців "Патріотики", які живуть із постійним підключенням до комунікацій.

ЖЕКи просто не сплачували постачальникам, хоча й отримували гроші від людей. Відповісти на питання, де осіли мільйони гривень, та скільки взагалі банківські компанії винні грошей, не може ніхто. Представники "Аркади" забороняють постачальникам та владі публікувати цю інформацію, посилаючись на комерційну таємницю, а людям кажуть, що все в порядку.

Банк + ЖЕК = проблеми / Фото lb.ua

Світло у кінці тунелю?

Принаймні із п'ятьма домами комплексу ситуація зовсім погана. Про невеселі перспективи розповідають мешканці ЖК, які стали заручниками аферистів.

"За проєктом, наші будинки мали під'єднати до електропідстанції, що вже існує. У 2017 році "Аркада" вирішила перекинути нас на підстанцію, яка мала б забезпечувати світлом "Патріотику на озерах". То ж з того часу переходу наших будинків на постійне підключення не планували. Що сталося із новим ЖК, всі знають. І підстанції ніякої нема. Але ж щоб перекинути нас на постійне підключення, треба виконати технічні умови", - каже представник ініціативної групи жителів проблемного ЖК Олександр Янцик.

Але тут починаються ще більші проблеми, розповідає Янцик: "Виконати їх може лише юридична особа, яка із самого початку підписувала договір із підрядниками та постачальниками. Це наш забудовник, якого фактично немає. Вартість підстанції – п'ять мільйонів гривень. Якби "Будеволюція" хоча б приблизно зголосилася зробити хоч щось, ми б, можливо, скинулися по кілька тисяч гривень із квартири та покрили ці розтрати. Але ні".

Тарифний грабунок

Щоб мати змогу жити у власних квартирах, тисячі киян, які купили нерухомість у "Аркади", наразі сплачують електроенергію за тарифами будмайданчиків – по 2,66 гривні/кіловат. І в цьому є важливий нюанс: перераховувати гроші треба наперед.

У жовтні цього року люди не змогли зібрати 1,4 мільйона гривень. Якщо вони не встигнуть донести необхідну суму, їх переведуть на так зване “підключення останньої надії”. Впродовж 90 днів мешканці матимуть платити по 3,7 гривні за кіловат, а після цього будинки або мають під'єднати на постійній основі, або відключити назавжди.

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Таким чином, у кінці тунелю маячить зовсім на "світло", а повний блекаут та локдаун для п'яти домівок, оскільки крім електроенергії відключиться вода, а також тепло. Ба більше, така саме доля може очікувати взагалі всю "Патріотику", оскільки забудовник ТОВ "Будеволюція" в будь-який момент може юридично припинити своє недолуге існування. А всі договори щодо тепло-, водо- та електропостачання укладала саме ця юридична особа. Й нині вона дихає на ладан…

Саме так виглядає не зовсім чесний бізнес, на порушення якого держава закриває очі. І це – конфлікт, що тліє, але який у будь-який час може розгорітися та стати проблемою для київської влади, яка звикла думати про киян раз на п'ять років.