Попри різкі зміни погоди, жовтень 2020 року у Києві видався надзвичайно теплим. За даними дослідників, середня температура у жовтні була теплішою за кліматичну норму на 4,4°С.

Про погодні рекорди жовтня, які зафіксували у Києві, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського. Згідно з аналізом досліджень, настільки теплого жовтня у столиці не було з 1881 року.

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Середньомісячна температура повітря склала + 12,5 °C, що значно тепліше, аніж передбачає кліматична норма.

Мінусу не було

Як стверджують кліматологи, найтепліше було 4 жовтня, коли температура повітря прогрілася до +22 °C. Найнижчий показник стовпчику термометра зафіксували вранці 21 жовтня. Тоді було +2,5°C. Температуру нижче 0 працівники обсерваторії не фіксували.

5 рекордів

Загалом погода у жовтні у Києві подарувала одразу 4 температурних рекорди. Крім того, на проспекті Науки за жовтень випало 101 мм опадів, що втричі більше за кліматичну норму. То ж, як кажуть експерти, жовтень видався ще й найвологішим за 140 років.