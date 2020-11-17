Елітний клуб відпочинку NAVY, який офіційно оформлений на сина начальника Департаменту управління майном Нацполіції Івана Наумова, 14 листопада не зачинявся. Відвідування закладу клієнтами, який працює під Києвом, зафіксували журналісти.

Більше того, в той час, коли поліція брала штурмом ресторани, що порушували постанову Кабміну, всередину NAVY патрульні не проривалися, повідомляє Bihus.info. У сторінках закладу у соцмережах при цьому писали, що працювати на вихідних клуб не буде.

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Судячи з усього, для обраних клієнтів двері NAVY були відкриті.

Що відомо про роботу клубу завгоспа поліції у карантин

Ввечері суботи, коли у Києві активно працювали рейдові групи правоохоронців, до клубу сина Наумова приїздили клієнти. Вони паркували свої елітні авто та проходили всередину після вимірювання температури.

Коли журналісти зателефонували на гарячу лінію поліції, патрульні все ж таки приїхали. Тоді їх зустрів чоловік, що був схожий на помічника високопосадовця Нацполу. Після короткої бесіди поліцейські пройшли повз охорону, а згодом вийшли та поспілкувалися зі знімальною групою. Сказали, що ніяких клієнтів не знайшли, а всередину їх не пустили.

Вже після цього на парковці виключили світло, а невідомі чоловіки вимагали від журналістів покинути територію.

Ніяких штурмів, спецназу та ретельних перевірок закладу, звісно, ніхто не проводив.

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