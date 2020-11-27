З Києва вперше запустять прямий рейс до Північної Македонії. Перельоти заплановані з 6 грудня. Рейси здійснюватиме українська авіакомпанія WINDROS.

На сайті компанії вже можна купити квитки і до Києва, і до Скоп’є. Про це повідомляється на фейсбук-сторінці українського посольства в Північній Македонії.

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"Вперше за весь час відносин України з дружньою Республікою Північна Македонія з 6 грудня 2020 року запроваджується пряме авіасполучення Київ – Скоп’є – Київ", радісно пише пресслужба посольства.

Прямі рейси посилять співпрацю, бізнесові зв’язки, а також розвиток туризму у двох країнах. І допоможуть познайомити українців з македонцями, і навпаки – македонців з українцями.

Рейси здійснюватимуться двічі на тиждень – у четвер та неділю.