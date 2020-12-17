Інцидент стався на вулиці Євгена Коновальця в центрі Києва ввечері 17 грудня. Водій позашляховика Nissan нахабно порушив правила дорожнього руху та ледве не спричинив масштабну аварію.

Про створення аварійної ситуації на дорозі повідомили в спільноті "Київ оперативний". Не зовсім безпечний стиль водіння власника привезеного з США Nissan Rogue зняли на відеореєстратор інші учасники руху.

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За попередніми даними, водій кросовера порушив щонайменше 4 пункти правил дорожнього руху.

Аби не чекати в заторі

Судячи з відео, порушник правил банально вирішив не гаяти свій час, стоячи в корках. І поки весь потік машин чекав зміни світлофору на зелений, він виїхав на зустрічну смугу. Там, створивши небезпечну ситуацію, змусив зупинятися авто, що їхали на дозволений сигнал.

Крім того, коли порушник перелаштував машину, він не пропустив пішоходів. А також повернув на вулицю Антоновича на червоний.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав, оскільки інші водії та пішоходи встигли зреагувати на їзду Rogue та уникнути зіткнень.

Дивіться відео купи порушень власником Nissan Rogue в центрі Києва: